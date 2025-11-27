В Луховицах 1 декабря откроют зимний праздничный сезон

В понедельник, 1 декабря, в Луховицах по случаю открытия зимнего сезона состоится праздничная программа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местом ее проведения станет центральная площадь у Дома культуры «Старт», где уже завершились работы по установке главной новогодней елки города. Событие состоится по губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

Программа начнется в 17.00 с зимних игр. В это же время у «Старта» заработает чайная станция «Тепло зимы» и праздничная фотозона. В 18.00 на уличной сцене ДК стартует театрализация «Что в мешке Деда Мороза?» В 18.30 на центральной площади заработает почта Деда Мороза.

«Мы дадим старт зимнему сезону и зажжем огни на главной новогодней елке Луховиц. Участников праздника ждут игры и конкурсы, театрализованное представление и хороводы. В этот же день заработает почта Деда Мороза. Ящики для писем с пожеланиями разместим в верхней и нижней части парка имени Воробьева», — сказала художественный руководитель Дома культуры Старт Дарья Березина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.