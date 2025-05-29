В Лотошинском парке организовали «Город профессий»

1 июня, в День защиты детей, в Лотошинском парке пройдёт большой праздник «Город профессий», сообщили в пресс-службе округа.

Детей и их родителей ждут аттракционы, катание на лошадях, аквагрим, торговые ряды, детская танцевальная программа «Зажигай!», концертная программа «Открываем лето!».

Будут работать интерактивные площадки «Ярмарка профессий», где дети смогут познакомиться с различными профессиями и работами, и выбрать, кем они хотят стать, когда вырастут. В этом самым маленьким помогут творческие мастерские «Мечтаю стать…», а детский фримаркет (обмен игрушками) создаст у детей весёлое настроение.

Также в парке пройдёт эстафета «Веселые старты», а ещё в честь праздника детям будут раздавать мороженое.

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