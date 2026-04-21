сегодня в 15:57

В Лотошино вручили паспорт и награды сотрудникам округа

Паспорт гражданина РФ и ведомственные награды вручили на оперативном совещании в Лотошино 21 апреля. Церемонию провел первый заместитель главы округа Александр Шагиев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оперативное совещание прошло под председательством Александра Шагиева. Руководители подразделений и учреждений отчитались о проделанной работе и обсудили задачи на предстоящую неделю.

В торжественной части Дарье Юрьевне Левиной вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Наталью Ивановну Астахову, главного эксперта отдела по экономике и перспективному развитию финансово-экономического управления администрации округа, наградили почетной грамотой к юбилею.

Благодарственное письмо Мособлдумы к Дню труда Подмосковья получил начальник отделения уголовного розыска ОМВД России «Лотошинский» Василий Сергеевич Высокосов. Благодарственным письмом администрации округа отметили оператора котельной № 14 предприятия «Лотошинское жилищно-коммунальное хозяйство» Светлану Ивановну Зайцеву. Почетной грамотой округа наградили оператора котельной этого же предприятия Раису Григорьевну Петрову.

«Сегодня мы чествуем тех, кто своим ежедневным трудом пишет историю округа. Ваши награды — подтверждение высокой квалификации и любви к профессии», — сказал Александр Шагиев.

На совещании также обсудили подготовку к 9 Мая и мероприятия ко Дню труда Московской области, который отметили 17 апреля. В округе продолжается весеннее благоустройство: проверяют состояние контейнерных площадок и дорог, приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения.

Главный врач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев напомнил о важности диспансеризации и вакцинации.

«Своевременное обследование и профилактика — это инвестиция в долголетие», — подчеркнул Алексей Шиховцев.

Общеобластной субботник в Лотошино пройдет 25 апреля в городском парке. В завершение встречи Александр Шагиев поздравил участников с Днем местного самоуправления и поблагодарил за работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.