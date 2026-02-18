В Лотошино прошло патриотическое мероприятие «Герои наших дней»

17 февраля в центральной библиотеке имени Н.И. Тряпкина в Лотошино состоялось патриотическое мероприятие «Герои наших дней» с участием ветеранов и молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В читальном зале библиотеки встретились будущие защитники Отечества и ветераны, доказавшие верность Родине на полях сражений. К мероприятию присоединились депутаты округа и представители общественности.

Главными гостями стали Михаил Быков, ветеран войны в Афганистане, и Михаил Гусев, ветеран специальной военной операции. Несмотря на разницу в возрасте и исторический контекст, участников объединяет любовь к дому, верность присяге и готовность прийти на помощь товарищу.

В ходе встречи обсуждались вопросы личного выбора, ответственности и важности передачи опыта старших поколений молодежи. Депутат Николай Солонец отметил, что сила народа — в памяти и связи поколений.

Завершилось мероприятие акцией «Солдатский паек»: участники подготовили сладкие подарки для военнослужащих, которые в ближайшее время будут переданы бойцам на передовую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.