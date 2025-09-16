сегодня в 13:19

В Лотошино прошел VIII Турнир по боксу памяти павших героев

С 11 по 14 сентября 2025 года, на Большой Спортивной Арене МУ КСЦ «Лотошино», прошли соревнования по боксу Московской области «VIII Турнир, посвященный памяти воинов, павших в локальных вооруженных конфликтах», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В очередной раз Турнир доказал свою значимость рекордным количеством участников — соревнования посетили 129 боксеров из 20 городов России.

В честь 15-летнего юбилея работы секции бокса в КСЦ «Лотошино», Турнир посетил исполнительный директор Спортивной Федерации Бокса Московской области Рафаэль Рагимов, который вручил тренеру Сергею Кузнецову благодарность за развитие бокса и профессионализм.

Творческие номера зрителям дарил коллектив спортивной хореографии «Ритм» под руководством Захара Ковалева.

Почтив память павших героев-лотошинцев минутой молчания, спортсмены приступили к поединкам.

Воспитанники секции бокса МУ КСЦ «Лотошино» в очередной раз подтвердили свою хорошую подготовку к соревнованиям. Боксеры Шумилов Елисей, Бунин Иван, Мовсисян Эдик и Громов Никита стали обладателями золотых наград в своих категориях. Серебряными призерами стали Урлахер Тимофей, Шевелев Степан и Пирог Павел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.