сегодня в 17:26

В Лотошино Подмосковья подросткам вручили паспорта и наградили победителей Зарницы

Торжественная церемония вручения первых паспортов и награждение победителей муниципального этапа игры «Зарница 2.0» прошли 17 апреля в Центральной библиотеке имени Н.И. Тряпкина в Лотошино. В мероприятии участвовали представители администрации, воинской части и полиции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральной библиотеке имени Н.И. Тряпкина состоялось молодежное мероприятие, объединившее два события — вручение паспортов 14-летним жителям округа и подведение итогов военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В церемонии приняли участие глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова, командир в/ч 86655-Н рлр Званово старший лейтенант Максим Тимуков, инспектор ОВМ ОМВД России «Лотошинский» капитан полиции Ирина Байкова и руководитель местного отделения «Движения Первых» Ольга Дронова.

Подросткам вручили паспорта гражданина России, памятные подарки и символику «Движения Первых», в ряды которого они вступили во время церемонии.

«Сегодня вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Это не просто документ, а символ связи с историей и культурой страны. Статус гражданина дает права и накладывает ответственность», — поздравила Ирина Байкова.

Продолжением встречи стало награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Команды получили кубки, медали и грамоты. Жюри отметило строевую подготовку, знание истории Отечества и спортивные результаты участников.

«Вы доказали, что современная молодежь обладает дисциплиной, волей к победе и чувством товарищества. Пусть этот успех станет основой будущих достижений», — поздравил Максим Тимуков.

Екатерина Долгасова подчеркнула, что успехи школьников стали вкладом в развитие округа и страны, и пожелала ребятам не останавливаться на достигнутом.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.