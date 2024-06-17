В Лотошино объявлен конкурс на благоустройство территории набережной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории набережной на левом берегу водоема «Красный ручей» по адресу: Московская область, г. о. Лотошино, р. п. Лотошино, ул. Калинина. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство территории набережной водоема «Красный ручей»

«Подрядчику будет необходимо провести подготовительные работы по расчистке и планировке территории, подготовить площадку для благоустройства и обустроить её помостами, настилами с ограждениями для безопасного прохода жителей к жилым и общественным зданиям. Общая площадь всей территории благоустройства по проекту благоустройства зоны «Красный Ручей» составляет 16,2 га», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнения работ планируется завершить до 2025 г. В рамках выполнения работ будут установлены малые архитектурные формы (МАФ), наружное освещение, видеонаблюдение, настилы, произведено благоустройство и озеленение территории.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.