В Лотошино 27 февраля впервые отметили День наставника

Торжественное мероприятие в честь Дня наставника прошло 27 февраля в Доме детского творчества Лотошина в преддверии праздника, который отмечается 2 марта. В нем приняли участие педагоги округа, активисты «Движения Первых» и наставники из Истры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зале Дома детского творчества собрались преподаватели школ муниципального округа, представители «Движения Первых», а также гости из Истры. Участников приветствовал первый заместитель главы округа Александр Шагиев.

«Буквально только в прошлом году президент подписал указ о появлении такого праздника. И сейчас мы отмечаем День наставника в первый раз. Очень хорошо, что такой день появился — мы можем поблагодарить и отдать дань уважения людям, для которых работа с детьми не просто профессия, а миссия», — отметил Александр Шагиев.

Он подчеркнул, что наставники не только передают знания, но и формируют у школьников ценностные ориентиры, воспитывают ответственных граждан и патриотов.

Благодарственные письма администрации округа получили куратор первичного отделения РДДМ «Движение Первых» и учитель Ошейкинской школы Анна Семенова, а также наставник из Микулинской гимназии Вера Позднова. Диплом Российской школьной весны вручили ученику Микулинской гимназии Даниилу Егорову — лауреату муниципального этапа фестиваля в номинации «Вокал».

Кроме того, на площадке Дома детского творчества участники обсудили развитие наставничества в муниципальном округе Лотошино и обменялись опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.