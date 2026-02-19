В Лотошине волонтеры очистили крышу сарая пенсионерке

В поселке Лотошино волонтеры помогли пенсионерке очистить от снега крышу сарая на придомовом участке 18 февраля. С просьбой о помощи к ним обратилась местная жительница, опасавшаяся обрушения кровли под тяжестью снега.

Жительница поселка Лотошино Евгения Кузьминична рассказала волонтерам, что самостоятельно справляется с расчисткой дорожек во дворе, однако убрать снег с крыши сарая ей тяжело. За зиму там скопился почти метровый слой снега, и хозяйка опасалась, что кровля может не выдержать нагрузки.

Как сообщил волонтер Семен Воронков, на помощь пенсионерке откликнулись три человека. С помощью приставной лестницы они поднялись на крышу и полностью очистили ее от снега.

Воронков отметил, что волонтеры регулярно и безвозмездно помогают пожилым жителям по обращениям, особенно в зимний период, когда возрастает риск повреждения построек из-за снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.