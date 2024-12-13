В Лотошине уже выполнено более 100 наказов жителей округа

Благодаря народной программе партии «Единая Россия» в городском округе Лотошино жители видят реальные дела. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета депутатов городского округа Лотошино Алексея Куликова.

«Главная задача — понятный и видимый результат в каждом конкретном направлении. Показатели для нас — не просто цифры отчетов, а конкретные перемены в жизни каждого жителя. Помимо знаковых производств, таких как капремонт школ и детсадов, в образовательных учреждениях нашего округа и других учреждениях регулярно приобретается новое оборудование — медицинское, игровое, образовательное оборудование. Благодаря Народной программе партии «Единая Россия», мы всегда держим на пульсе потребности наших жителей», — сказал председатель совета депутатов городского округа Лотошино Алексей Куликов.

На последнем заседании фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа он отметил, что более 100 наказов лотошинских жителей выполнены.

«Муниципальная часть народной программы выполнена полностью. Но база новых наказов жителей постоянно пополняется. Работа на благо лотошинцев будет продолжена», — заключил Алексей Куликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.