В Лотошине шесть участников «Движения Первых» получили паспорта граждан РФ

Глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова приняла участие в работе координационного совета «Движения Первых» в здании молодежного центра «Вместе», пообщалась с участниками движения и вручила им паспорта граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава отметила, что такие патриотические движения очень нужны российской молодежи и стране в целом, ведь подрастающее поколение — будущее России. Она поблагодарила руководителя лотошинского «Движения Первых» Ольгу Дронову за продуктивную работу. В муниципальном округе Лотошино в «Движении Первых» состоит 1 827 человек, большая часть — дети.

Всего паспорта получили 3 девушки и 3 юноши. Все они участники «Движения первых», занимаются спортом, участвуют в научных и творческих конкурсах, волонтерской и патриотической работе, помогают нуждам СВО.

«Я горжусь, что являюсь жителем великой страны и частью такой сильной патриотической команды. Сегодня в торжественной обстановке мне вручили главный документ, очень надеюсь, что буду носить его с честью, любить, чтить и защищать свою Родину», — отметил активист движения Виктор Смирнов.

По словам Долгасовой, 19 мая отмечался День пионерии.

«Поэтому история молодежных движений в нашей стране насчитывает многие десятилетия, и «Движение Первых» в какой-то степени продолжает эту традицию. Молодежь, то есть вы, ребята, это будущее нашей страны. Именно от вас будет зависеть развитие России через 15-20 лет. Поэтому важно, что вы с юности участвуете в общественно-политической жизни и помогаете людям в качестве волонтеров, что вы уже ответственные и серьезные молодые люди и девушки. Я желаю вам дальнейших успехов», — сказала Екатерина Долгасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.