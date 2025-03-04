В Лотошине прошло вручение медалей в честь юбилея победы в ВОВ

Глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова вручила юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» жительницам округа. Такие медали вручаются гражданам, приравненным по статусу к ветеранам Великой Отечественной войны — это труженики тыла, а также несовершеннолетние узники фашизма, сообщает пресс-служба администрации округа.

Медали из рук главы получили жительницы поселка Лотошино Нина Васильевна Зельдина, Екатерина Михайловна Тимохина, Нина Григорьевна Михайлова и Нина Ивановна Багрецова. Екатерина Долгасова отметила, что юбилейная медаль в преддверии праздника — это лишь самая малая толика благодарности, которую заслуживают эти люди.

«Даже невозможно представить, что пережило то поколение — ветеранов, тружеников тыла, тех, кто жил на оккупированных территориях. Мы все в неоплатном долгу перед этими людьми. Крепкого им всем здоровья и долгих лет жизни, и огромное спасибо за нашу Россию, которую наши ветераны отстояли и отстроили после войны», — сказала глава муниципалитета.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.