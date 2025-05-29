В Лотошине прошла выездная администрация

В сельском Доме культуры деревни Лотошина состоялась очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. На вопросы людей ответили глава округа Екатерина Долгасова, первый заместитель главы Александр Шагиев, профильные специалисты администрации, представители ЖКХ и «Благоустройства», больницы. Также на встречу с жителями приехал первый заместитель ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Кандрин, который ответил на вопросы по Введенскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Валерий Кандрин рассказал, что ремонт моста будет — этот объект уже включен в программу. «Мосавтодор» совместно с Минтрансом постараются пройти все необходимые процедуры как можно быстрее, в июле–августе планируется провести по мосту конкурсные процедуры, также необходимо сделать проектирование — это займет 4-5 месяцев. Таким образом капитальный ремонт моста завершится в 2026 году. Уже в ближайшее время, в начале лета, начнется ремонт объездной дороги из Лотошино до Введенского через Калицино и Афанасово. Предполагается отремонтировать 23 километра этой дороги.

Кроме того жители деревни получили разъяснения и по другим вопросам — по движению автобусов, работе жилищно-коммунального хозяйства, связи, работы ФАПа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.