В Лотошине прошел прием граждан по личным вопросам

28 мая глава муниципального округа Лотошино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина Долгасова провела очередной прием населения, на котором выслушала вопросы и обращения жителей округа. Кроме главы, в приеме приняли участие профильные специалисты администрации муниципалитета и учреждений округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основными темами обращений сегодня стали жилищные вопросы, благоустройство придомовых территорий, борьба с борщевиком и движение общественного транспорта. Помимо основных обсуждаемых вопросов, на повестке дня были вопросы, касающиеся оказания юридической помощи, такие как консультация, подготовка документов и другие виды юридических услуг.

По результатам личного приема граждан главой округа был дан ряд поручений заместителям и руководителям подразделений администрации муниципалитета, направленных на решение поднятых жителями вопросов.

«Люди доверяют специалистам, поэтому личные приемы пользуются такой популярностью среди населения. Живое общение позволяет получить грамотную консультацию и четкую инструкцию, как действовать в той или иной ситуации. Мы всегда готовы помочь в решении проблем и открыты к диалогу», — отметила Долгасова.

Прием жителей главой округа, секретарем местного отделения «Единой России» Екатериной Долгасовой проводится регулярно. На него может записаться любой гражданин. Информация о следующем приеме населения доступна по телефону 8 (496-28) 7-15-15.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.