В Лотошине отметили Пасху

В залитом светом храме преподобного Серафима Саровского в Лотошине в ночь с 11 на 12 апреля прошла главная служба года — торжественное богослужение в честь Воскресения Христова. Праздничная ночь объединила священнослужителей благочиния и десятки лотошинцев: под молитвенное пение верующие прошли крестным ходом, после чего началась божественная литургия, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Лотошино.

Благочинный Лотошинского церковного округа отец Алексий Кошелев, обращаясь к пастве, подчеркнул особую значимость события. Он напомнил, что Пасха — это не просто традиция, а торжество жизни и надежды, дарующее верующим духовное обновление.

Разделить радость торжества с жителями пришли и представители местной власти. Духовенство и прихожан поздравили с праздником председатель Совета депутатов Алексей Куликов и заместитель главы округа Валентина Анисимова.

«Этот праздник — символ торжества жизни, добра и надежды. Он объединяет нас вокруг вечных духовных ценностей, вдохновляет на милосердие и благие дела. Пусть свет этого великого праздника согревает ваши дома, приносит радость и душевное спокойствие. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех добрых начинаний! С праздником! Христос Воскресе!», — сказал Алексей Куликов.

Особенным событием Пасхальной ночи стало прибытие на лотошинскую землю частицы Благодатного огня из Иерусалима.

Также по доброй многолетней традиции администрация подготовила для прихожан праздничные угощения, которые вручили «Волонтеры Подмосковья» по окончании службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Пасхой.

«Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят уют и согласие, а вера помогает преодолевать любые трудности», — отметил губернатор.