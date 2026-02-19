сегодня в 14:23

В Лотошине очистили от снега дворы в деревне Кульпино

Коммунальные службы 19 февраля очистили от снега микрорайон многоквартирных домов в деревне Кульпино муниципального округа Лотошино. Работы начались с 6 утра после снегопада «Валли», к уборке привлекли рабочих, технику и волонтеров Подмосковья.

Сотрудники предприятия «Благоустройство» привели в порядок территорию у домов № 7 по улице Микрорайон. На месте работала бригада из семи человек с ручным снегоуборщиком, также к ним присоединились волонтеры Подмосковья. Перед этим по деревне прошел трактор предприятия.

Директор «Благоустройства» Сергей Бондарчук рассказал, что коммунальщики вышли на уборку в 6:00 после сильного снегопада.

«В работе задействованы 80 рабочих и 25 единиц техники, при этом снег в муниципальном округе продолжает идти», — пояснил Бондарчук.

По данным Гидрометцентра России, на северо-западе Подмосковья за утро 19 февраля выпало 7 мм осадков, что соответствует примерно 10–15 см снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.