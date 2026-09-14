В Лотошине 2 школьникам вручили их первые паспорта

Глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова 14 сентября вручила первые паспорта гражданина России двум ученикам 8 «Б» класса Лотошинской школы № 2. Торжественная церемония прошла во время традиционной школьной линейки.

Перед началом мероприятия глава округа вместе с учениками и педагогами приняла участие в еженедельной церемонии поднятия государственного флага под гимн России. Долгасова поздравила школьников, подчеркнув, что получение паспорта становится первым шагом во взрослую жизнь и предполагает ответственность перед обществом и государством.

«Желаю вам, ребята, успехов в учебе, целеустремленности, исполнения всех намеченных планов. Будьте достойными гражданами, искренне гордитесь тем, что теперь вы граждане великой и сильной России», — сказала глава округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.