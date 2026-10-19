В «Лосином острове» завершили сезонный мониторинг птиц и растений

Национальный парк «Лосиный остров» подвел итоги мониторинга видов за 2026 год. Наблюдения подтвердили присутствие редких обитателей и рост биоразнообразия территории, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе сезонного мониторинга в «Лосином острове» зафиксировали 109 видов птиц, включая охраняемых орлана-белохвоста, скопу, красношейную поганку, большого подорлика и зимородка. Большинство редких птиц наблюдали в Верхнеяузском водно-болотном комплексе.

«Как сообщили биологи, краснокнижные виды продолжают чувствовать себя комфортно в Подмосковье», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, зимородка в последний раз наблюдали в Подмосковье около 30 лет назад. Среди других находок — редкие грибы: пикнопореллус бледно-желтый, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и найденный в Мытищинском лесопарке, а также чешуйница древесная и гриб-баран.

Особую научную ценность представляют пальчатокоренник балтийский — краснокнижная орхидея второй категории редкости — и печеночница благородная. Последняя встречается в ближнем Подмосковье только в «Лосином острове».

Во время ежегодного мониторинга в парке регулярно отмечают венерин башмачок настоящий и лук медвежий, известный как черемша. Всего в подмосковных лесах национального парка произрастают 800 видов высших растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.