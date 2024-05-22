В «Лосином острове» открылась орнитологическая тропа

В национальном парке «Лосиный остров» появилась 650-метровая водная дорожка. Теперь гости парка имеют возможность пройтись по заповедным Верхнеяузским болотам и понаблюдать за разнообразным птичьим миром с близкого расстояния.

Тропа пролегает по реке Яузе и открывает виды на водно-болотный комплекс, который является домом для более 40 видов водных и околоводных птиц. Среди них можно встретить озерную чайку и крякву, хохлатую чернеть, а при удаче краснокнижного орлана-белохвоста. Чтобы обеспечить максимальную сохранность естественной среды обитания птиц, место для тропы было выбрано с особой тщательностью.

«При выборе места для тропы мы консультировались с научным сообществом. Нам важно, чтобы место было не только живописным, но и чтобы присутствовала возможность максимально сохранить естественную среду обитания птиц» — рассказал директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов.

Перед тем как пройти по тропе посетители могут подняться на специально оборудованную вышку, откуда открывается панорамный вид на реку. С помощью биноклей можно в деталях рассмотреть пернатых обитателей, изучить их повадки и поведение. А для более детального ознакомления с флорой и фауной парка проводятся экскурсии, в том числе и по понтонной дороге.

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