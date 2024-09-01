В Лосино-Петровском завершилось обустройство тропинок

В Подмосковье обустроили уже более 420 «народных троп». Это дорожки, которые прокладывают сами жители, срезая путь. Регион благоустраивает их в рамках программы «Пешком», которая формируется ежегодно, сообщили в администрации Лосино-Петровского городского округа.

Каждый житель может обратиться в администрацию своего округа с предложением построить удобную пешеходную дорожку в месте, где она особенно нужна.

В приоритете — тропы к автобусным остановкам, школам, поликлиникам и другим социально значимым объектам.

Обустройство тропинок уже завершено в 33 городских округах, среди которых: Балашиха, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Истра, Королёв, Красногорск, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Шаховская.

Сейчас работы идут еще на 58 объектах. Всего в этом году планируется сделать 481 «народную тропу» в 46 муниципалитетах.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

