В Лосино-Петровском завершилось обустройство тропинок
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В Подмосковье обустроили уже более 420 «народных троп». Это дорожки, которые прокладывают сами жители, срезая путь.
Регион благоустраивает их в рамках программы «Пешком», которая формируется ежегодно, сообщили в администрации Лосино-Петровского городского округа.
Каждый житель может обратиться в администрацию своего округа с предложением построить удобную пешеходную дорожку в месте, где она особенно нужна.
В приоритете — тропы к автобусным остановкам, школам, поликлиникам и другим социально значимым объектам.
Обустройство тропинок уже завершено в 33 городских округах, среди которых: Балашиха, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Истра, Королёв, Красногорск, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Шаховская.
Сейчас работы идут еще на 58 объектах. Всего в этом году планируется сделать 481 «народную тропу» в 46 муниципалитетах.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.