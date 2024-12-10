В Лосино-Петровском ведутся работы по благоустройству Суворовских прудов

В рамках реализации народной программы сейчас ведутся работы по благоустройству Суворовских прудов в Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава.

В плане благоустройства провести ряд комплексных работ:

оформление современного и удобного входа в парк;

обустройство пляжной территории, новой спортивной площадки и уютной ротонды;

установка новых опор уличного освещения со светильниками;

замена покрытий пешеходных дорожек;

размещение комфортных лавочек и функциональных урн;

ремонт пешеходных мостов и обустройство нового;

установка модульных туалетов и зон для переодевания;

оборудование нового пирса;

обновление спасательного поста.

Уже в октябре степень готовности объекта составляла 45%, что является значительным прогрессом на пути к полной реализации проекта.

Кроме того, в ближайшем будущем, а именно в следующем году, планируется приступить к реализации нового этапа проекта — оборудованию велодорожки, которая протянется до Звездного городка, что станет значительным шагом к развитию инфраструктуры для активного отдыха горожан.

«Несмотря на то, что подрядчик немного отстает от графика выполнения работ, согласно заключенному контракту, срок его действия предусмотрен до середины 2025 года, и это с учетом всех запланированных работ по созданию вело- и пешеходных дорожек до Звездного городка. Сейчас особенно радует завершение основных этапов работ, таких как укладка плитки и заливка бетона. Эти этапы являются ключевыми для обеспечения долговечности и прочности материалов, что позволит им набрать необходимую прочность до наступления холодов, исключая негативное воздействие низких температур на качество выполненных работ. Преображение городских общественных пространств — это важная часть повышения качества жизни наших жителей. Мы делаем все, чтобы парк стал еще более комфортным, безопасным и привлекательным местом для отдыха», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.