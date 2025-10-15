В Лосино-Петровском утвердили 2 спецплощадки для вывоза и складирования снега

Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел оперативное совещание с командой. Детально разобрали готовность Лосино-Петровского округа к зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Силами сотрудников муниципального учреждения «Городское хозяйство» и подрядчика зимой будет выполняться содержание улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 144 км, а также 161 дворового и общественного пространства.

Техническое оснащение коммунальных служб полностью готово к работе. Было проверено 24 единицы спецтехники и 31 ручной ротор, вся техника исправна. На складах коммунальщиков создан достаточный запас запчастей, расходных и противогололедных материалов. Для вывоза и складирования снега утверждены 2 специализированные площадки в деревне Митянино.

Штат водителей и механизаторов сформирован в необходимом объеме. Сейчас работаем над увеличением числа дворников. Кроме того, в срок до 1 ноября проведем закупку 120 лопат и 80 ледорубов.

Продолжаем работу по наведению порядка в сфере торговли. В этом году уже демонтировано 25 объектов нестационарной торговли, в следующем планируется демонтировать еще 2. Ведем постоянную работу по пресечению незаконной торговли с изъятием товара и назначением штрафов.

Отдельный и крайне важный вопрос повестки — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Активно взаимодействуем с государственным фондом «Защитники Отечества» и местным отделением Ассоциации ветеранов СВО. Ежемесячно от бойцов и их близких поступает порядка 30 самых разных обращений, и все они находятся на строгом контроле. Каждый вопрос решается оперативно.

Уже на этой неделе запускаем серию мероприятий в рамках региональной программы «Промышленного туризма для участников СВО и членов их семей» на ведущие предприятия округа. В этот четверг состоится выезд на мебельную компанию «Тайпит». Участники смогут увидеть полный цикл производства и ознакомиться с вакансиями для дальнейшего трудоустройства.

«Будем и дальше работать по всем нашим приоритетным направлениям», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.