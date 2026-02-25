В Лосино-Петровском провели митинг ко Дню защитника Отечества

Митинг ко Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции прошел 24 февраля 2026 года в городском округе Лосино-Петровский. Мероприятие организовали молодежный центр «Движение» и дом культуры «Октябрь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники собрались, чтобы почтить военную историю страны и тех, кто стоит на страже ее безопасности. День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23 февраля и является государственным праздником.

24 февраля 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации приступили к проведению специальной военной операции на территории Украины. Эта дата также стала поводом для памятного мероприятия.

«Мы считаем, что помнить эти дни важно, так как они напоминают о героическом прошлом и настоящем страны и увековечивают память о выдающихся достижениях российского народа и его вооруженных сил. Это важно в разных аспектах: законодательном, историческом и в воспитании патриотизма у молодого поколения», — отметили организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.