Мероприятие организовано по инициативе местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, Центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом» при содействии администрации округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в нем приняли дети героев г. о. Лосино-Петровский.

Место проведения фестиваля выбрано неслучайно — это структурное подразделение Детской школы искусств имени И. Ф. Обликина городского округа Лосино-Петровский в поселке городского типа Свердловский. У здания богатая военная история: именно там в суровые годы Великой Отечественной войны спасали жизни бойцов.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Трегубов поприветствовал участников. Вместе с членами Ассоциации Залимом Цаговым и Александром Полуниным он также показал ребятам военную экипировку, проведя познавательный урок мужества.

«Необходимо привлекать сыновей и дочерей наших бойцов к участию в различных культурных активностях для развития их творческого потенциала, расширения кругозора, чтобы детям легче было ждать возвращения и помнить о героических подвигах своих отцов», — отметил Алексей Михайлович.

Под чутким руководством наставников ребята с большой любовью и гордостью создавали портреты своих отцов — героев, вставших на защиту Родины. Завершилось мероприятие чаепитием, в ходе которого дети обсудили подвиги родных на СВО.

«Наша задача — поддерживать детей героев и помогать вернувшимся бойцам адаптироваться к мирной жизни. Будем и дальше способствовать таким инициативам», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.