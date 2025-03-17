В Лосино-Петровском привели в порядок мемориал

В городском округе Лосино-Петровский молодогвардейцы провели патриотическую акцию. Они привели в порядок мемориал «Воину-освободителю Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», установленный в Никольском парке г. Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба администрации округа.

Молодежь с энтузиазмом подошли к задаче, понимая значимость сохранения исторической памяти и уважения к тем, кто сражался за свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Памятники и мемориалы — это символы мужества и героизма воинов. Регулярный уход за ними — это дань памяти погибшим воинам. Мы должны помнить те страшные события, через которые прошли наши деды и отцы, о ценности мира и согласия в нашем обществе.

Общими усилиями молодогвардейцы не только улучшили внешний вид памятника, но и сделали важный шаг к сохранению исторической памяти для будущих поколений. Такие инициативы способствуют формированию уважительного отношения к истории и воспитания гражданской сознательности среди молодежи.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.