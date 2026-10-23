В Лосино-Петровском поздравили сельских старост

Сельские старосты Лосино-Петровского округа приняли участие в праздничной программе в Свердловском парке к Дню сельского старосты, который отмечают в Подмосковье 23 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Свердловском парке для сельских старост Лосино-Петровского округа организовали экскурсию, торжественную часть со словами благодарности и подарками, а также чаепитие. Встречу приурочили ко Дню сельского старосты, который отмечают в Московской области 23 октября.

Участники обсудили текущие дела и поделились планами развития своих населенных пунктов. Старосты помогают решать вопросы благоустройства, развития территорий и безопасности, передают администрации информацию о нуждах жителей и поддерживают связь между властью и населением.

«Желаем им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов в их важной и нужной работе на благо родного округа!» — поздравила старост заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.