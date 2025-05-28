В Лосино-Петровском отремонтируют дорогу на улице Березовая

В Лосино-Петровском в этом году запланированы работы по капитальному ремонту автомобильной дороги в пгт. Свердловский на улице Березовая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Протяженность ремонта составляет более 430 метров, ширина — 12 метров. На данном участке будет установлено два остановочных пункта. К выполнению работ приступим уже в июле, полностью завершим капитальный ремонт в ноябре.

Кроме того, заслушал доклад о трансформации нестационарных торговых объектов на территории Лосино-Петровского. Все НТО должны соответствовать единому архитектурному облику нашего городского округа.

В этом году в план демонтажа включено 16 торговых объектов, из которых 11 НТО находятся на неразграниченной территории, а 5 на частной земле. На данный момент демонтировано уже 10 объектов, что составляет более 61% от годового плана.

Актуальный вопрос — устранение борщевика в Лосино-Петровском. Между администрацией и подрядной организацией заключен контракт на три года, в рамках которого предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

выявление мест произрастания борщевика (сотрудниками администрации производится мониторинг, либо осуществляется выезд по обращению жителей);

составляется заявка на обработку территории;

подрядная организация выезжает на место, после чего составляется акт о выполнении работ.

С командой обсудили план работ по строительству транспортно-пересадочного узла в районе платформы станции «Осеевская».

На сегодняшний день выполнено:

подготовка градостроительной оценки территории для размещения ТПУ;

разработаны планировочные решения и согласованы с Мособлархитектурой;

направлены заявки-обоснования для включения мероприятий по строительству в Государственную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.