В Лосино-Петровском отметили Праздник труда Подмосковья

Торжественное мероприятие ко Дню труда Подмосковья прошло 17 апреля в Доме культуры «Биокомбината» в городском округе Лосино-Петровский. Ветеранов и передовиков производства поздравили представители федеральной и региональной власти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник труда Подмосковья ежегодно отмечают в третью апрельскую субботу. Он посвящен жителям, которые вносят вклад в развитие региона и своим трудом укрепляют экономику и социальную сферу.

В зале Дома культуры «Биокомбината» собрались ветераны труда, передовики производства и представители трудовых коллективов округа. Участников поздравили депутат Государственной думы Александр Толмачев и первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Глава городского округа Сергей Джеглав подчеркнул значимость командной работы и преемственности поколений.

«Мы ценим каждого: молодых специалистов, чья дерзость и амбициозность приводит к смелым производственным решениям, и ветеранов труда, чьи опыт и мудрость служат надежным мостом между поколениями. Вместе мы — сильная команда, и именно командная работа помогает добиваться самых высоких результатов», — отметил Сергей Джеглав.

Он поблагодарил жителей за добросовестный труд и пожелал им здоровья, благополучия и новых достижений.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.