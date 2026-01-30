В Лосино-Петровском округе сбылись детские желания

Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав, совместно с профильными заместителями и муниципальными депутатами, встретились с детьми и их родителями чтобы стать частью большого чуда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По доброй традиции члены местного отделения партии «Единая Россия» присоединились к Всероссийской акции «Елка желаний».

В этом году в ней приняли участие 65 юных жителей округа. Среди открыток с детскими мечтами, которые попались нашей муниципальной команде, были такие желания, как билеты в цирк и на концерт любимой группы, беговая дорожка и самокаты, гаджеты и другие подарки.

Акция «Елка желаний» направлена не только на исполнение желаний, но и на то, чтобы подарить детям веру в чудо, доброту и возможность исполнения их мечт. Сергей Джеглав отметил, что радость и счастливые улыбки детей являются лучшим подтверждением значимости этой инициативы.

«Спасибо каждому, кто причастен к этому празднику! Кто-то загадывал желание, а кто-то помогал ему осуществиться. Вместе мы совершили настоящее волшебство. Желаю нашим детям, чтобы радость этого дня и теплый огонек в душе согревали весь 2026 год!» — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.