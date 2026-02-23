В Лосино-Петровском округе отпраздновали День защитника Отечества

Жители Лосино-Петровского 23 февраля собрались в Свердловском у Обелиска в честь местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Тогда, в сороковых, деды и прадеды ценой невероятных усилий отстояли свободу и независимость Родины. И сейчас их внуки и правнуки, выполняя свой воинский долг, продолжают эту великую ратную традицию, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с жителями, военнослужащими, муниципальными депутатами, руководством предприятий округа, представителями общественных организаций, волонтерами, а также ветеранами СВО и близкими бойцов возложили цветы к Обелиску. Также отдали честь тем, кто сегодня с оружием в руках защищает Россию.

«Для нас это не просто дата, а напоминание, что герои живут среди нас, и их подвиг — прямое продолжение истории», — сказал Сергей Джеглав.

После торжественной части творческие коллективы исполнили патриотические песни, а полевая кухня накормила всех желающих. Вокруг царила атмосфера настоящего единения: мы чтим своих защитников и верим в них.

«С праздником, дорогие жители! Спасибо всем, кто стоит на страже рубежей и покоя наших домов. Берегите себя и своих близких», — поздравил Сергей Джеглав.

