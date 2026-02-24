В Лосино-Петровском округе чистят мост и лестницы от снега

Снегопад продолжается в Лосино-Петровском округе. Коммунальные службы расчищают не только проезжую часть, но и пешеходные зоны.

В поселке Свердловский на улице Алексея Короткова сотрудники «Городского хозяйства» убирают снег и наледь с пешеходной части моста. С помощью ручного инвентаря они удаляют лед и расширяют проход для пешеходов. После расчистки поверхность обработают противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование ледяной корки.

Еще одна бригада работает у дома № 10 на улице Набережная. Там коммунальщики освобождают лестничные спуски от снега и наледи. По завершении работ ступени также обработают средствами против скольжения. Очистка общественных территорий в округе продолжается в плановом режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.