В Лосино-Петровском обсудили работу общественного транспорта

Глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел личный прием граждан. Основной темой встречи стала перспектива действия маршрута № 886 после ухода транспортной компании «Мострансавто», сообщает пресс-служба администрации округа.

Лосинопетровцев беспокоит вопрос, кто будет нести ответственность за пассажиров после 10 марта. Министерство транспорта выдаст временное свидетельство, которое будет действовать до заключения контракта с новым автотранспортным предприятием.

Также активисты просят добавить дополнительные маршруты утром в час-пик и организовать конечной остановкой Лосино-Петровский, так как сейчас все маршруты транзитные. Для решения этого вопроса необходимо обустроить отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта, чему в дальнейшем последует увеличение количества маршрутов.

Кроме того, жители попросили установить крытый манеж для проведения спортивных занятий в Лосино-Петровском. На данный момент идет разработка крытых стадионов нового образца, безопасных для проведения тренировок у детей. Внедрение которых запланировано не ранее 2028 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.