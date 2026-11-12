В Лосино-Петровском оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак

Новая закрытая площадка для выгула и дрессировки собак появилась за Домом культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском. Ее обустроили после обращения местной жительницы к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадку оборудовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Местная жительница обратилась с этой просьбой во время его визита в городской округ Лосино-Петровский.

Новое пространство оценила жительница города Ангелина Исаева. Она отметила, что в городе строятся социальные учреждения, детские площадки и спортивные объекты, благоустраиваются общественные пространства.

«В городе проживает немало владельцев собак, поэтому строительство именно оборудованной закрытой площадки для питомцев было очень актуально», — отметила Ангелина Исаева.

Администрация призвала жителей бережно относиться к новому пространству, соблюдать правила выгула собак и убирать за питомцами.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.