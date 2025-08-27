В Лондоне вскрыли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой

В Лондоне произошло неожиданное событие. При проведении строительных работ на территории детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит была обнаружена капсула времени, заложенная принцессой Дианой, сообщает «Царьград» .

Изначально планировалось, что послание из прошлого будет извлечено лишь через три столетия, однако судьба распорядилась иначе, и это произошло значительно раньше.

Находка была сделана при строительстве нового корпуса онкологического центра при больнице. Именно принцесса Уэльская, занимавшая пост президента медицинского учреждения, вместе с юными пациентами приняла участие в закладке капсулы в фундамент здания в прошлом веке.

Среди артефактов, которые леди Ди и дети решили сохранить для будущих поколений, оказался компакт-диск с записью известной певицы Кайли Миноуг. Кроме того, внутри находились портативный телевизор и калькулятор на солнечных батареях, считавшиеся в те времена воплощением технологического прогресса. Особое место среди находок заняла голограмма со снежинкой, популярный сувенир тех лет.

В числе экспонатов, помещенных в капсулу, был и предмет, имеющий отношение к России, — экземпляр газеты The Times с фотографией Михаила Горбачева на первой полосе. Помимо этого, в капсуле были найдены лист переработанной бумаги, коллекция британских монет, коробочка с семенами деревьев и фотография самой принцессы Дианы, как уточняет The Guardian.