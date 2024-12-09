В Лобненском театре прошла премьера спектакля «Повести Белкина»

В Лобненском театре «Камерная сцена», при поддержке федерального партийного проекта «Культура малой Родины», состоялась премьера спектакля по произведению Александра Пушкина «Повести Белкина», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Эта постановка, приуроченная к юбилею писателя, открывает зрителю вечные вопросы через призму творчества режиссера Андрея Любимова

«Повести Белкина» знакомы каждому со школьной скамьи. Их герои — обычные люди с непростыми судьбами: смешные, нелепые, трогательные, романтичные и благородные. Все они стремятся к счастью и борются за свою любовь.

Создатели спектакля ставят перед собой цель погрузить зрителя в настоящее культурное пространство.

«Творчество Александра Сергеевича всегда вдохновляет, свежо и актуально. Это, по сути, камертон нашей русской культуры. Мне кажется, в последнее время мы так много внимания уделяли развлечению и недостаточно — воспитанию зрителей. А ведь именно в этом и заключается основной смысл театра в жизни человека», — отмечает режиссер Андрей Любимов.

Из пяти новелл режиссер выбрал только три с половиной. Он объединил в единую композицию повести «Станционный смотритель», «Гробовщик» и «Метель», а четвертая повесть — «Выстрел» — проходит лейтмотивом через всю канву спектакля.

Ансамбль из десяти актеров с большим энтузиазмом и эмоциональностью воплощает на сцене эти истории, переходя из одной роли в другую. Во время премьеры им удалось увлечь зрителя за собой, а значит, главная цель постановки — просвещение людей через призму творчества — была достигнута.

«Сегодня мы словно белые вороны! Когда большинство театров идут по пути экспериментальных, авангардных постановок, мы в „Камерной Сцене“ стремимся сохранить лучшие традиции классического русского театра. И наши полные зрительные залы подтверждают, что классика не исчезнет», — отмечает муниципальный куратор партпроекта, депутат партии «Единая Россия» Светлана Давыдова.

Спектакль вызвал у зрителей огромный интерес. Они внимательно следили за происходящим на сцене, тепло и искренне приветствовали актеров.

В этом году спектакль будет сыгран еще раз — в субботу, 14 декабря. Традиционно в рамках показа предусмотрены льготные билеты для членов семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также для семей участников СВО.

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на то, чтобы обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.

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