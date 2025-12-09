В лобненской школе № 6 открылось военно-патриотическое объединение «Лобненский рубеж»

Мероприятие прошло при участии почетных гостей, включая главу муниципалитета Анну Кротову, руководителя Лобненского филиала Ассоциации ветеранов СВО Александра Бронникова и руководителя местного отделения «Боевого братства» Алексея Мочалова. Также присутствовали представители Союза десантников городского округа Клин и объединения «Голубые береты».

«Название „Лобненский рубеж“ выбрано неслучайно: именно здесь враг был остановлен на подступах к Москве, именно здесь началось контрнаступление Советских войск в декабре 1941 года. Мы дали старт большому пути, который приведет к пониманию: служить Родине — это честь, а любить ее — это долг!» — отметили организаторы.

Глава Лобни Анна Кротова вручила учащимся денежный сертификат для приобретения необходимого инвентаря.

«Лобня — город героев, где решалась судьба Родины. Мы чтим наше прошлое, живем настоящим и строим будущее. Наша цель — чтобы молодое поколение ценило и берегло великую память», — подчеркнула глава муниципалитета.

В рамках мероприятия состоялось показательное выступление военно-патриотического объединения «Голубые береты», где были продемонстрированы навыки работы с макетами огнестрельного оружия.

Открытие объединения состоялось в Год защитника Отечества, объявленный в России в 2025 году. «Лобненский рубеж» станет площадкой для патриотического воспитания школьников, где они смогут изучать историю родного края, традиции военной службы и основы гражданской ответственности.

