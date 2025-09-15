В Лобне завершилось благоустройство парка «Защитников Москвы»

В Лобне подошла к концу большая работа — парк «Защитников Москвы» буквально за несколько месяцев превратился в современное место для прогулок, спорта и праздников. Официальное открытие состоялось 13 сентября в 11:00, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Парк раскинулся между 3-м микрорайоном и кварталом «Депо», прямо у жилого комплекса «Победа». Еще недавно здесь была неприметная зеленая зона, а теперь — целый набор локаций на любой вкус. Для семей с детьми сделали просторную игровую площадку, покрытую безопасным резиновым покрытием. Любителей активного отдыха ждут площадки для волейбола, баскетбола и стритбола, столы для настольного тенниса, велодорожка и памп-трек. Для тех, кто предпочитает спокойные прогулки, благоустроили пруд с дорожками и мостиками. Для собачников также появилась своя площадка для выгула.

Не забыли и про мемориальную часть. Здесь навели порядок у памятников, посвященных защитникам столицы. Среди них — стела «Лобненский рубеж обороны Москвы», памятники «Морякам-тихоокеанцам и красноармейцам-сибирякам», «Противотанковый ров».

На территории также установили ограждения у спортивных площадок, закончили укладку дорожек, смонтировали конструкции и навесы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.