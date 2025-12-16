В Лобне за 3 года открыли и отремонтировали 9 образовательных объектов

Секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Анна Кротова сообщила, что за 3 года в Лобне капитально отремонтировали 4 школы и центр дополнительного образования, открыли новый лицей и 3 детских сада. Все работы выполнены по наказам жителей в рамках Народной программы партии, передает пресс-служба партии.

«Благодаря реализации этих проектов созданы современные условия для обучения почти 19 тысяч детей», — рассказала Анна Кротова.

В частности, в 2023 году после капремонта вновь открылась школа № 7, рассчитанная на более чем 1,3 тысячи учеников. В этом же году построили новый корпус школы № 4 на 400 мест.

В сентябре прошлого года был открыт новый инженерно-технический лицей «Авиатика» — современное и оснащенное передовым оборудованием здание на 2,2 тысячи мест, благодаря чему удалось значительно сократить количество учащихся во вторую смену. В 2024-м в Лобне также был завершен капитальный ремонт школы № 5.

Кроме того, в 2024 году своих первых воспитанников приняли детские сады «Самолетик», «Галактика» и «Катюша».

В нынешнем году в Лобне капитально отремонтировали центр дополнительного образования «Планета талантов» на Красной поляне и коррекционную школу.

«Уже в этом году начат капитальный ремонт СОШ № 3 и школы № 2. Кроме того, в 2027 планируется завершение строительства детского сада, рассчитанного на 200 мест», — отметила Анна Кротова.

Она добавила, что в следующем году также начнется капитальный ремонт школы № 1, построенной в 1965 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.