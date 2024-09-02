В Лобне выбран самый уютный двор

В городском округе Лобня подвели итоги конкурса «Уютный двор». К победителям в их благоустроенные дворы приехала глава муниципалитета Анна Кротова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В весенне-летний сезон, совершая утренние обходы и встречаясь с жителями в их дворах, мы увидели, с какой заботой многие относятся к придомовой территории. Своими руками обустраивают клумбы, высаживают цветы и кустарники — вносят вклад в благоустройство нашего города. Было принято решение отметить их труд и провести конкурс. Выбрать лучших было сложно, в результате долгих раздумий определили трех лидеров», — отметила Анна Кротова.

Первое место присудили жителям дома № 7 на ул. Чкалова. В качестве приза установили рядом с палисадником новые скамейки.

Второе место заняли жители дома № 4 на ул. Аэропортовская. Близлежащую детскую площадку обустроили новым игровым элементом — качелями-балансир.

На третьем месте — жители дома № 7, к. 3, на ул. Спортивная. Здесь дополнили игровую зону качелей на пружинке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.