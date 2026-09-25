В Лобне в декабре отметят 85-летие контрнаступления под Москвой

Лобня готовится принять гостей со всего Подмосковья на торжества к 85-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Программу празднования 24 сентября обсудили глава округа Анна Кротова и представители Московского областного совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В декабре исполнится 85 лет со дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Подмосковье стало исходным пунктом наступления, изменившего ход войны с фашистской Германией.

«По территории городского округа проходил Лобненский рубеж обороны. Ожесточенные бои, гремевшие здесь, положили начало сокрушительному контрнаступлению Советской армии», — отметила Анна Кротова в социальных сетях.

Торжественные мероприятия предложили провести в обновленном парке «Защитников Москвы», на отреставрированной площади у мемориала «Зенитное орудие» и в Музее истории города Лобня. В день празднования возле братской могилы «Звонница» также планируют открыть памятник участникам локальных войн.

Анна Кротова подчеркнула, что юбилейные торжества должны пройти на высоком уровне и стать выражением благодарности старшему поколению.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.