В Лобне установят 110 камер системы «Безопасный регион» в 2026 году

В 2026 году в городском округе Лобня установят 110 новых камер системы «Безопасный регион». Большую часть оборудования разместят у площадок для сбора ТКО и в подъездах многоквартирных домов для повышения уровня безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые камеры позволят оперативнее реагировать на происшествия и своевременно выявлять противоправные действия. Как отметила глава городского округа Анна Кротова, развитие системы видеонаблюдения способствует укреплению общественной безопасности в муниципалитете.

«За прошлый год с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» было раскрыто 41 преступление и зарегистрировано 37 правонарушений», — отметила Анна Кротова.

Сейчас в Лобне установлено 1680 камер системы «Безопасный регион». Это единая система видеонаблюдения Московской области, созданная по решению губернатора для обеспечения общественной безопасности. Камеры круглосуточно работают в жилых кварталах, на улицах, возле школ и детских садов, а также в торговых центрах и на объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.