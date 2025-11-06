В Лобне улице Гагарина начали укладку асфальта

В Лобне продолжаются работы по реконструкции улицы Гагарина. На дороге завершено устройство земляного полотна, строители приступили к укладке асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас строительная готовность объекта составляет более 76%. Здесь продолжается монтаж бортового камня и устройство тротуаров. Параллельно ведутся работы по монтажу дождевой канализации и устройству коммуникаций. Открыть движение по новой двухполосной дороге длиной 1,5 км планируем до конца года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Реконструкция поможет вывести потоки грузового транспорта из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.