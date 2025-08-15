В Лобне строят современный складской комплекс

В Лобне идет строительство современного складского комплекса площадью 96 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект реализуется с соблюдением всех экологических норм, что позволяет развивать промышленную зону, сохраняя природу Лобни. На территории сохраняют лесной массив, а для очистки сточных вод построена специальная система, заглубленная на 13 м.

Комплекс предлагает арендаторам помещения от 2,5 до 40 тыс. кв. м. Более половины площадей займут склады с усиленными полами. Здесь применяется новый формат «мультибокс», объединяющий разные типы помещений под одной крышей. Товарный знак уже официально зарегистрирован.

После завершения строительства на территории появится вся необходимая инфраструктура: гостиница, ресторан и зоны отдыха. Комплекс из четырех корпусов создаст 800 новых рабочих мест. Первые два здания планируется ввести в эксплуатацию уже в конце декабря — начале января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.