В Лобне стартуют бесплатные тренировки для ветеранов СВО

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела встречу с руководителем лобненского отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции Александром Бронниковым. На мероприятии обсудили текущую деятельность организации и планы на будущее. Среди них — старт бесплатных занятий во Дворце спорта «Лобня», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лобненское отделение объединяет 26 участников СВО, которые ведут активную работу: проводят адаптацию ветеранов к гражданской жизни, организуют профориентацию и содействие в трудоустройстве участников СВО, реализуют образовательные проекты в школах, обучают граждан тактической медицине. С начала года ветераны провели более 30 мероприятий, включая «Уроки мужества» и «Разговоры о важном».

Отделение продолжает набор участников и приглашает ветеранов СВО к сотрудничеству.

В Подмосковье реализуется 29 различных мер поддержки участников СВО и их семей, включая выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства и реабилитации.

Подробная информация об актуальных мерах, а также службе по контракту доступна на сайте контрактмо.рф или по телефонам: 8 (930) 959-76-48, 8 (929) 637-51-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.