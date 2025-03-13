В Лобне стартовали работы по весеннему благоустройству

Глава Лобни Анна Кротова проверила ход мероприятий в рамках подготовки к месячнику весеннего благоустройства. Специалисты с помощью мойки высокого давления очищают от грязи дорожные знаки и остановочные павильоны, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Осмотрели с коллегами, как идет процесс. От улицы Маяковского через улицы 40 лет Октября и Крупской прошли до администрации. Поручила ответственным лицам устранить недочёты, которые встретились нам по пути», — поделилась в своем телеграм-канале глава муниципалитета.

В частности, Анна Владимировна обратила внимание ответственных лиц на необходимость очистить опоры освещения и остановки от объявлений и удалить вандальные надписи.

С наступлением устойчивых положительных температур, не менее 10 градусов тепла, дорожники приступят к покраске металлических элементов остановок. Следующим этапом благоустройства дорожной инфраструктуры станет нанесение свежей разметки на проезжей части дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.