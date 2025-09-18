В Лобне стартовала реконструкция памятника «Зенитное орудие»

17 сентября в городском округе Лобня состоялось выездное заседание Координационного совета по обсуждению проекта реконструкции памятника «Зенитное орудие». В нем приняли участие представители проектной организации, сотрудники администрации, депутаты Совета депутатов, активисты общественных организаций и жители города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече обсудили продолжение второго этапа реконструкции парка защитников Москвы и восстановление исторического облика мемориала.

По проекту зенитное орудие калибра 85 мм будет установлено на поверженном вражеском танке, как это было изначально. Вокруг памятника оборудуют бруствер. Барельеф и памятную надпись перенесут и установят на новый постамент. Ров вокруг памятника демонтируют.

Планируется значительно расширить прилегающую территорию. Это позволит увеличить количество участников памятных мероприятий. Также будут проведены комплексные работы по благоустройству территории.

В ходе обсуждения жители и представители общественности высказали ряд предложений, которые будут рассмотрены проектной организацией. В их числе: создание отдельной зоны у барельефа для возложения цветов, а также установка дополнительных скамеек для отдыха.

Завершение работ запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.