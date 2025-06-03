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В Лобне стартовал IV международный конгресс по кормам

На базе Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса в городском округе Лобня начал работу IV международный конгресс по кормам. Мероприятие посвящено 105-летию Воронежской опытной станции по многолетним травам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия конгресса приняла участие глава муниципалитет Анна Кротова. В пленарном заседании с научным докладом выступил академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, почетный гражданин города Лобня Владимир Косолапов.

В конгрессе принимают участие ведущие ученые из России и зарубежных стран, представители Минсельхоза и министерства науки и высшего образования РФ.

В рамках мероприятия организованы научные сессии по актуальным вопросам кормопроизводства, а также выставка сельскохозяйственной техники.

Конгресс продлится до 6 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.