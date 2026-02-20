В Лобне сотрудники МФЦ провели «Блин-»Батл к Масленице

Праздничную акцию к Масленице провели в МФЦ городского округа Лобня в рамках корпоративной инициативы. Сотрудники организовали Блин-Батл для коллег и посетителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В МФЦ Лобни состоялся Блин-Батл, приуроченный к празднованию Масленицы. Румяные блины, приготовленные сотрудниками, стали символом приближающейся весны и создали теплую атмосферу в учреждении.

Помимо угощений, участники делились историями и общались друг с другом. Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают поддерживать дружескую обстановку в коллективе и дарят положительные эмоции посетителям.

«Спасибо каждому, кто принял участие! Вы показали, что МФЦ — это не только про документы и очереди, а еще и про человеческое тепло, дружбу, радость делиться хорошим настроением, умением создавать волшебство из обыденных дней», — отметили сотрудники центра.

По итогам 2025 года МАУ «МФЦ городского округа Лобня» включен в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета». В него входят организации, которые вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов России. Включение в реестр подтвердило высокое качество предоставляемых услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.