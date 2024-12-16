В Лобне состоялись ежегодные Рождественские чтения

В Доме детского и юношеского творчества «Планета талантов» Лобни состоялись ежегодные городские Рождественские образовательные чтения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

Тема чтений: «80-летие великой Победы: память и духовный опыт поколений». Перед началом мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Лобненским благочинием и управлением образования администрации города. Исполняющая обязанности начальника Управления образования Анастасия Акимова и Протоиерей Михаил Трутнев обратились к участникам с приветственным словом.

Со сцены в исполнении обучающихся городских школ звучали стихи и песни, доклады и инсценировки, музыкальные попурри из произведений о героях Великой отечественной войны. Отдельно остановились на роли Церкви и Веры в те непростые для людей времена.

Педагоги образовательных организаций выступили с докладами о деятельности священнослужителей в военное время, а также о роли литературы на христианскую тематику в становлении личности человека.

Завершились Чтения награждением участников Филаретовской олимпиады. По словам организаторов, мероприятие получилось трогательным, ярким и запоминающимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.