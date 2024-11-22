В Лобне состоялась выездная администрация

В рамках выездной администрации глава городского округа Лобня Анна Кротова со своими заместителями и представителями городских организаций встретилась с жителями микрорайона Центральный. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вначале встречи глава города Анна Кротова рассказала о работах, проведенных в этом году на территории микрорайона. А также о планах, намеченных до конца текущего года и на будущий год. Особое внимание уделили теме жилищно-коммунального хозяйства. После приступили к личному приему.

Многие пришли на встречу инициативными группами. Такой формат взаимодействия не исключает участия всех желающих горожан. Также рассмотрели вопросы и жителей микрорайонов Катюшки, Красная Поляна, Депо.

«Мероприятие длилось 3 часа. Несмотря на погодные условия за это время ко мне и моим заместителям обратились 43 человека. Благодарю каждого за конструктивный диалог», — написала в своем телеграм-канале глава муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.